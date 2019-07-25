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КНДР вновь запустила две ракеты

КНДР вновь запустила две ракеты
25 июля 2019 - 10:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Северная Корея осуществила утром 25 июля запуск двух ракет малой дальности, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуски были произведены в территории города Вонсан на юго-востоке страны в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 430 километров, пишет Meduza.

Власти Японии выразили озабоченность северокорейскими запусками, но добавили, что они не представляли угрозы для страны.

«Ренхап» отмечает, что запуски КНДР можно рассматривать как инструмент давления перед будущими переговорами с США о ядерном разоружении.

В предыдущий раз КНДР запускала ракеты в начале мая. Тогда президент США Дональд Трамп заявлял, что его не волнуют ракеты малой дальности.

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Meduza: КНДР запустила две ракеты малой дальности
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