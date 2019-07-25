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Продажи Samsung Galaxy Fold с гибким экраном стартуют в сентябре

Продажи Samsung Galaxy Fold с гибким экраном стартуют в сентябре
25 июля 2019 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах. Об этом сообщила компания.

Точную дату выхода смартфона Samsung не назвала, пишут «Ведомости».

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования.

За время, прошедшее с момента несостоявшегося релиза, в смартфон были внесены изменения, рассказали в Samsung. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

В сентябре также должны начаться продажи смартфона со складывающимся экраном одного из главных конкурентов Samsung — Huawei. Китайская компания планировала выпустить Mate X в июне, но перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Samsung объявила о выпуске смартфонов с гибким экраном в сентябре
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