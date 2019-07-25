В Каспийском море упал МиГ-29 ВВС Азербайджана
25 июля 2019 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Борт ВВС Азербайджана внезапно пропал с экранов радаров во время учебного полета. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море», — добавили в военном ведомстве, пишет РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел 24 июля около 22:00. Сейчас предпринимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота.
Это не первый случай падения азербайджанского военного самолета в море. В январе 2008 года МиГ-29 потерпел крушение в Касписйком море. Фронтовой истребитель МиГ-29 разработан в СССР в 70-80-х годах прошлого века. Он предназначен для заввоевания господства в воздухе над полем боя и в ближней прифронтовой зоне.
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