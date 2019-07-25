Boeing понес крупнейшие квартальные убытки в истории

PanARMENIAN.Net - Американская авиастроительная корпорация Boeing 24 июля заявила о крупнейших квартальных убытках в своей истории. Согласно отчету авиапроизводителя за второй квартал 2019 года они составили 2,94 млрд долларов.

Кроме того, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX и связанные с этим отказы от приобретения уже заказанных лайнеров этой серии привели к снижению на 35 процентов выручки компании, которая составила 15,75 млрд долларов, пишет Deutsche Welle.

Кризис вокруг Boeing 737 MAX возник после двух катастроф с самолетами этой серии в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек. Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 MAX.

Этот кризис вынуждает авиапроизводителя к миллиардным амортизационным отчислениям. Компания уже объявила, что они составили 6,6 млрд долларов, из которых 4,9 млрд пришлись на второй квартал.

В своем сообщении авиаконцерн также проинформировал об изменении графика запуска в эксплуатацию нового дальнемагистрального самолета 777X. Первый испытательный полет машины состоится в начале 2020 года, а не нынешним летом, как планировалось ранее. Причиной стали проблемы с двигателями, производимыми компанией General Electric. В концерне рассчитывают, что первые поставки Boeing 777X состоятся в конце 2020 года. Этот лайнер придет на смену Boeing 777, выпускающемуся с 1994 года.