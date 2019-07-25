Boeing понес крупнейшие квартальные убытки в истории
25 июля 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская авиастроительная корпорация Boeing 24 июля заявила о крупнейших квартальных убытках в своей истории. Согласно отчету авиапроизводителя за второй квартал 2019 года они составили 2,94 млрд долларов.
Кроме того, запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX и связанные с этим отказы от приобретения уже заказанных лайнеров этой серии привели к снижению на 35 процентов выручки компании, которая составила 15,75 млрд долларов, пишет Deutsche Welle.
Кризис вокруг Boeing 737 MAX возник после двух катастроф с самолетами этой серии в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 человек. Следователи связывают эти авиакатастрофы с конструкторскими особенностями лайнера, о которых производитель вовремя не проинформировал эксплуатирующие самолеты авиакомпании. С марта 2019 года действует всемирный запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Этот кризис вынуждает авиапроизводителя к миллиардным амортизационным отчислениям. Компания уже объявила, что они составили 6,6 млрд долларов, из которых 4,9 млрд пришлись на второй квартал.
В своем сообщении авиаконцерн также проинформировал об изменении графика запуска в эксплуатацию нового дальнемагистрального самолета 777X. Первый испытательный полет машины состоится в начале 2020 года, а не нынешним летом, как планировалось ранее. Причиной стали проблемы с двигателями, производимыми компанией General Electric. В концерне рассчитывают, что первые поставки Boeing 777X состоятся в конце 2020 года. Этот лайнер придет на смену Boeing 777, выпускающемуся с 1994 года.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 1 пункт и заняв 98 место.
Грузия выделит около €1.2 млн на субсидирование транзитных рейсов из РФ через Ереван В постановлении сказано, что соглашения с авиакомпаниями, которые совершают транзитные перелеты через Ереванский аэропорт, должна будет оформить государственная компания «Объединение аэропортов Грузии».
Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
В Шереметьево трап врезался в направляющийся в Ереван самолет Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку