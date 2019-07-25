В Москве проведут концерт в поддержку сестер Хачатурян

PanARMENIAN.Net - В Москве в клубе «Бумажная фабрика» 18 августа пройдет концерт в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Они подвергались насилию с его стороны.

В концерте примут участие «Красные зори», «ОНА», «Позоры», «Ритуальные услуги», «Созвездие отрезок», «Старость», Mirrored Lips и Rosemary Loves a BlackBerry, пишет Meduza.

«Все деньги, собранные на мероприятии, буду переданы специалистам, работающим с девушками (психологам, юристам). Во время концерта у всех гостей будет возможность написать сестрам письма», — говорится в сообщении организаторов концерта.

Активисты, выступающие в поддержку сестер Хачатурян, пытались организовать марш в центре Москвы, однако городские власти отказываются согласовать мероприятие.

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года после убийства отца. По версии защиты, которая подтверждается экспертизами, они пошли на преступление из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек с требованиями принять закон о домашнем насилии.