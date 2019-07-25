Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса и отменил запрет на продажу оружия Саудовской Аравии
25 июля 2019 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей. Эти резолюции «ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами», говорится в объяснении президента, направленном в Конгресс.
Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. В конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с «чрезвычайной ситуацией» вокруг иранской угрозы, пишет Deutsche Welle.
В ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня. Именно на эти резолюции Трамп наложил вето. Конгрессмены могут попытаться преодолеть его, но при голосовании им необходимо заручиться большинством в две трети голосов, достичь которого считается маловероятным.
Ранее Дональд Трамп дважды прибегал к вето, чтобы преодолеть резолюции Конгресса. В первый раз это случилось 15 марта, когда президент отменил резолюцию об окончании режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
Затем 16 апреля он наложил вето на резолюцию, призванную положить конец военной поддержке Вашингтоном арабской коалиции в вооруженном конфликте в Йемене. В обоих случаях конгрессмены не смогли преодолеть президентское вето.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 1 пункт и заняв 98 место.
Грузия выделит около €1.2 млн на субсидирование транзитных рейсов из РФ через Ереван В постановлении сказано, что соглашения с авиакомпаниями, которые совершают транзитные перелеты через Ереванский аэропорт, должна будет оформить государственная компания «Объединение аэропортов Грузии».
Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
В Шереметьево трап врезался в направляющийся в Ереван самолет Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку