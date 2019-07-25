В Шереметьево трап врезался в направляющийся в Ереван самолет

PanARMENIAN.Net - В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент при подготовке борта к вылету в Ереван. Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили в авиакомпании Nordwind, пишет РБК.

«При обслуживании воздушного судна трапом была повреждена обшивка самолета Boeing 737, в результате чего пассажиры рейса Москва — Ереван будут отправлены резервным бортом. Ориентировочное время задержки составит 30 минут», — сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Информацию об инциденте также подтверждает telegram-канал «112».

За последнюю неделю это уже второй инцидент с рейсом Москва — Ереван авиакомпании Nordwind. 19 июля пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться по надувным трапам из-за сигнала о задымлении. Рейс должен был вылететь в 00:45 на самолете Boeing 737. На борту было 187 человек, включая членов экипажа. В салоне во время взлета почувствовали посторонний запах, после чего взлет был прерван. При эвакуации по надувным трапам травмы получили пять пассажиров, двоих госпитализировали.