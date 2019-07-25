Грузия выделит около €1.2 млн на субсидирование транзитных рейсов из РФ через Ереван

PanARMENIAN.Net - Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС в целях субсидирования транзитных авиарейсов из аэропортов России через Армению в направлении Тбилиси и Батуми, пишет Sputnik-Грузия.

В ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами, Россия запретила с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Власти Грузии полагают, что ущерб от сокращения потока российских туристов может составить 750 миллионов долларов.

В постановлении сказано, что соглашения с авиакомпаниями, которые совершают транзитные перелеты через Ереванский аэропорт, должна будет оформить государственная компания «Объединение аэропортов Грузии».

Соглашения будут оформляться по каждому направлению не более чем на год. Еще одно условие: авиакомпания, которая будет претендовать на получение субсидий, должна будет осуществлять минимум по два транзитных рейса в неделю в каждый грузинский аэропорт.

Согласно инициативе правительства, субсидия на каждого привезенного транзитом в Грузию из России пассажира составит не более 90 евро без НДС.

Общая сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро без НДС. Компании, которые хотят получать субсидии, должны будут поспешить, так как «Объединение аэропортов Грузии» получает право остановиться на двух авиакомпаниях.

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