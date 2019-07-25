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Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА

Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА
25 июля 2019 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 1 пункт и заняв 98 место.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия, далее следуют Бразилия и Франция. В десятку входят также Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Колумбия, Испания и Аргентина.

8 июня сборная Армении выиграла у команды Лихтенштейна со счетом 3:0, а 11 июня - у Греции со счетом 2:3 в отборочном туре чемпионата Европы.

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