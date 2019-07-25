Глава МИД Армении и премьер Грузии позитивно оценили эффективное сотрудничество между странами
25 июля 2019 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе встречи обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдно уверенность в том, что дальнейшее активное взаимодействие поспособствует укреплению и расширению сотрудничества между двумя дружественными и соседними государствами и народами по ряду направлений. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем торгово-экономических отношений между двумя странами, указав, что для взаимовыгодного динамичного развития этих связей необходимо приложить совместные усилия по использованию имеющегося большого потенциала, в том числе путем продвижения новых региональных проектов.
Мнацаканян и Бахтадзе позитивно оценили налаженное между Арменией и Грузией эффективное сотрудничество в международных структурах и на других многосторонних платформах. В контексте 10-летия программы ЕС «Восточное партнерство» стороны обменялись мнениями по поводу будущего этой инициативы и шагов, направленных на расширение сотрудничества в данном формате.
Мнацаканян и Бахтадзе также обменялись мнениями относительно ряд вопросов региональной повестки, подчеркнув необходимость мира и стабильности на Южном Кавказе, а также важность дальнейшего сотрудничества Армении и Грузии в этом направлении.
В тот же день Мнацаканян встретился и с представителями армянской общины Грузии. В своем слове министр отметил в частности: хотя у Армении и Грузии разные проблемы в регионе, тем не менее, страны объединяет общий интерес по созданию среды, способствующей благоденствию своих народов, повестке мира и безопасности.
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По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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