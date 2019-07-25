В Азербайджане возбудили дело о крушении военного самолета над Каспийским морем
25 июля 2019 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения МиГ-29 ВВС республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.
«В связи с крушением МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана возбуждено уголовное дело. Руководство военной прокуратуры отправилось на место происшествия вместе со следственной группой», - сообщили в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что в связи с инцидентом в ведомстве создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия.
«Будут приняты все меры в соответствии с законодательством для обеспечения установления и осмотра места происшествия, сбора важных для дела предметов, определения круга очевидцев и их опроса, проведения соответствующих экспертиз», - говорится в сообщении.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Глава МИД Армении и премьер Грузии позитивно оценили эффективное сотрудничество между странами В тот же день Мнацаканян встретился и с представителями армянской общины Грузии.
Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 1 пункт и заняв 98 место.
Грузия выделит около €1.2 млн на субсидирование транзитных рейсов из РФ через Ереван В постановлении сказано, что соглашения с авиакомпаниями, которые совершают транзитные перелеты через Ереванский аэропорт, должна будет оформить государственная компания «Объединение аэропортов Грузии».
Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.