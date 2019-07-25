// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Азербайджане возбудили дело о крушении военного самолета над Каспийским морем

В Азербайджане возбудили дело о крушении военного самолета над Каспийским морем
25 июля 2019 - 18:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения МиГ-29 ВВС республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

«В связи с крушением МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана возбуждено уголовное дело. Руководство военной прокуратуры отправилось на место происшествия вместе со следственной группой», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в связи с инцидентом в ведомстве создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия.

«Будут приняты все меры в соответствии с законодательством для обеспечения установления и осмотра места происшествия, сбора важных для дела предметов, определения круга очевидцев и их опроса, проведения соответствующих экспертиз», - говорится в сообщении.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти
Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
Беспорядки в Тбилиси признали мятежем с целью свержения власти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 25 июля 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава МИД Армении и премьер Грузии позитивно оценили эффективное сотрудничество между странами В тот же день Мнацаканян встретился и с представителями армянской общины Грузии.
Армения ухудшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 1 пункт и заняв 98 место.
Грузия выделит около €1.2 млн на субсидирование транзитных рейсов из РФ через Ереван В постановлении сказано, что соглашения с авиакомпаниями, которые совершают транзитные перелеты через Ереванский аэропорт, должна будет оформить государственная компания «Объединение аэропортов Грузии».
Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.