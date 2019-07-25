В Азербайджане возбудили дело о крушении военного самолета над Каспийским морем

PanARMENIAN.Net - Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения МиГ-29 ВВС республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

«В связи с крушением МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана возбуждено уголовное дело. Руководство военной прокуратуры отправилось на место происшествия вместе со следственной группой», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в связи с инцидентом в ведомстве создана следственная группа, проводятся неотложные следственные действия.

«Будут приняты все меры в соответствии с законодательством для обеспечения установления и осмотра места происшествия, сбора важных для дела предметов, определения круга очевидцев и их опроса, проведения соответствующих экспертиз», - говорится в сообщении.