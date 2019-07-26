Грузовой космический корабль SpaceX вышел на орбиту
26 июля 2019 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал, пишут «Ведомости».
Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 млн т продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.
Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
В РФ вакцину от папилломы хотят включить в нацкалендарь прививок Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций
Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми» Церемония награждения состоится 24 сентября.
Власти США спустя 20 лет возобновят исполнение смертных приговоров Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей