// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Грузовой космический корабль SpaceX вышел на орбиту

Грузовой космический корабль SpaceX вышел на орбиту
26 июля 2019 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал, пишут «Ведомости».

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 млн т продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбиту
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Instagram отменил обновление интерфейса после недовольства пользователей
SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков
«Яндекс. Карты» случайно указал секретные объекты Израиля,Турции и 2 базы НАТО
В Instagram появились голосовые сообщения
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В РФ вакцину от папилломы хотят включить в нацкалендарь прививок Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций
Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми» Церемония награждения состоится 24 сентября.
Власти США спустя 20 лет возобновят исполнение смертных приговоров Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей