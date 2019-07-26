Грузовой космический корабль SpaceX вышел на орбиту

PanARMENIAN.Net - Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал, пишут «Ведомости».

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 млн т продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.