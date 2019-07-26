Marvel выпустит «Мстителей 5»
26 июля 2019 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - КомпанияMarvel Studios выпустит пятую часть фильма «Мстители». Об этом заявил глава Marvel Studios Кевин Файги.
Он официально подтвердил, что киновселенная распланирована на годы вперед, и на разных этапах в работе находится порядка 20 проектов, в том числе - «Мстители 5».
Файги заявил, что в «Мстителях 5» зрителей ждет другая команда, отличная от тех героев, которые уже появлялись в предыдущих частях этой франшизы, включая Тора, Халка, Железного Человека, Первого Мстителя, Соколиного глаза и Черную вдову.
В картине «Мстители 5» фанатов ждет переосмысление главной команды супергероев Земли, которая будет включать как старых знакомых персонажей, вроде Человека-паука, так и совершенно новых героев, сольные фильмы о которых только начнут выходить в ближайшие годы.
«Мстители: Финал» превзошла рекорд сборов 2009 года фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона и официально возглавила списки лидеров кассовых сборов за всю историю. Аналитики предполагают, что рекорд «Мстители 4: Финал» может задержаться на следующие 10 лет, однако некоторые считают, что ситуация станет понятна после результатов фильма «Аватар 2», который выходит в декабре 2021 года.
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