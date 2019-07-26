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Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan

Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan
26 июля 2019 - 13:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Гражданин Ирана О. Б. пытался ввезти в Армению через КПП «Агарак» похожее на опиум вещество весом 2665 г, которое было упаковано в металлические детали для станков. Его попытка была пресечена сотрудниками департамента по борьбе с контрабандой Комитета по государственным доходам РА, которые проверили багаж иранца.

В двух металлических деталях для станков с надписью Made in Azerbaijan было обнаружено наркотическое вещество.

По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.

Гражданин Ирана арестован.

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