Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan

PanARMENIAN.Net - Гражданин Ирана О. Б. пытался ввезти в Армению через КПП «Агарак» похожее на опиум вещество весом 2665 г, которое было упаковано в металлические детали для станков. Его попытка была пресечена сотрудниками департамента по борьбе с контрабандой Комитета по государственным доходам РА, которые проверили багаж иранца.

В двух металлических деталях для станков с надписью Made in Azerbaijan было обнаружено наркотическое вещество.

По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.

Гражданин Ирана арестован.