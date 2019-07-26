// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В РФ вакцину от папилломы хотят включить в нацкалендарь прививок

В РФ вакцину от папилломы хотят включить в нацкалендарь прививок
26 июля 2019 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича («Единая Россия»).

Депутат ранее направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, пишет РИА Новости.

«Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой и наиболее эффективно и рационально ее проведение в рамках мероприятий по совершенствованию национального календаря», - говорится в письме.

Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций. При этом ближайшей задачей является введение в календарь вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции (всех детей раннего возраста).

Ссылки по теме:
Ria.ru: Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти
Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
Беспорядки в Тбилиси признали мятежем с целью свержения власти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми» Церемония награждения состоится 24 сентября.
Marvel выпустит «Мстителей 5» Он официально подтвердил, что киновселенная распланирована на годы вперед, и на разных этапах в работе находится порядка 20 проектов.
Грузовой космический корабль SpaceX вышел на орбиту Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля