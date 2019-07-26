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ООН: Более сотни мирных жителей погибли в Сирии

ООН: Более сотни мирных жителей погибли в Сирии
26 июля 2019 - 15:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиаудары правительства Башара Асада и его союзников, в результате которых в Сирии были разрушены больницы, школы, рынки и пекарни, за последние 10 дней привели к гибели 103 мирных жителей. Об этом сообщила 26 июля верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Все это - гражданские объекты, и, если принять во внимание повторяющуюся схему этих бомбардировок, то создается впечатление, что их разрушение было не простой случайностью», - заявила политик. При этом она обратила внимание на то, что ответом на «раздающийся похоронный звон» все чаще становится явное безразличие международного сообщества к этой войне, пишет Deutsche Welle.

По данным ООН, с момента начала наступательной операции правительственных войск Асада в провинциях Идлиб и Хама на северо-западе Сирии в апреле 2019 года более 400 тысяч человек превратились в беженцев и были опустошены целые города и деревни.

По данным Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (OCHA), большая часть спасающихся от бомбардировок мирных жителей нашла приют на севере провинции Идлиб и в лагерях для беженцев вблизи турецкой границы. При этом данные лагеря уже сейчас переполнены, так что многим приходится спать под открытым небом, заявил представитель OCHA.

Идлиб - последняя провинция в Сирии, которая еще находится в руках оппозиции, выступающей за свержение режима Асада. В ней проживают около трех миллионов человек, в том числе сотни тысяч беженцев из других регионов страны.

В апреле 2019 года правительственные войска вместе с их союзниками, к которым относится, в первую очередь, Россия, начала массивное наступление в этом регионе. В конце сентября 2018 года здесь вступило в действие соглашение о прекращении огня. Однако с тех пор оно многократно нарушалось.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: ООН сообщила о гибели более сотни мирных жителей в Сирии
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