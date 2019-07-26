В ряде европейских стран сейчас жарче, чем в Индии
26 июля 2019 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В Европе уже несколько дней аномальная жара. В Германии, Франции, Бельгии и других европейских странах жарче, чем сейчас в Индии.
Так, в Нидерландах, например, зафиксирована температура в 41,7°C. В Бельгии горят поля, так как солома в условиях рекордной жары вспыхивает от малейшей искры. Подобную аномальную жару в этой стране последний раз наблюдали в 1833 году, пишут «Ведомости».
Исторически высокая температура была зарегистрирована более чем в 50 городах Франции. Температура воздуха в Гамбурге (Германия), где обычно даже летом прохладно и ветрено, составляет 35 градусов, температура в Берлине - 33 градуса.
Во Франции ввели запреты на провоз животных в общественном транспорте в самые жаркие часы.
Отмечается, что жара пришла в Европу из Сахары. Некоторые ученые-климатологи считают вероятным, что подобные температурные аномалии будут повторяться все чаще
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