Россию пригласили на Олимпиаду-2020 в Токио
26 июля 2019 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте ОКР.
Комитет сможет сформировать «полноценную Олимпийскую команду России», которая выступит без каких-либо ограничений или дополнительных условий. В частности, спортсмены смогут приехать на Игры под российским флагом, пишет Lenta.ru.
Также в ОКР отметили, что ограничения не коснутся и легкоатлетов, имеющих допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях и способных пройти олимпийский отбор. «Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться», — говорится в сообщении.
Перед Олимпиадой 2018 года ОКР был дисквалифицирован по результатам расследования о допинге в российском спорте. В итоге в Пхенчхане под нейтральным флагом выступила команда «Олимпийских атлетов из России». Ряд спортсменов также не получил приглашение на Игры от МОК и не смог выступить на соревнованиях. После окончания Олимпиады в Южной Корее статус ОКР был восстановлен.
В июне сообщалось, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в Олимпиаде-2020. Спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым он болел во время сдачи допинг-тестов. Позднее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что это не станет причиной полного отстранения команды от участия в Играх. Он отметил, что речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Apple купила часть Intel за $1 млрд Кроме патентов, оборудования и различной интеллектуальной собственности, Apple перейдут и более 2 тыс сотрудников выкупленного отдела
Иранец пытался ввезти в Армению наркотики в упаковках с надписью Made in Azerbaijan По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми» Церемония награждения состоится 24 сентября.
Власти США спустя 20 лет возобновят исполнение смертных приговоров Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей