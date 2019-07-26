Apple купила часть Intel за $1 млрд

PanARMENIAN.Net - Компания Apple выкупила у американского производителя процессоров Intel большую часть бизнеса по производству модемов для мобильных устройств. Кроме патентов, оборудования и различной интеллектуальной собственности, Apple перейдут и более 2 тыс сотрудников выкупленного отдела. Сумма сделки составила 1 млрд долларов.

«Мы работаем с Intel на протяжении многих лет и знаем, что эта команда разделяет страсть Apple к разработке технологий, обеспечивающих лучший опыт в мире для наших пользователей. Apple взволнована тем, что в нашу растущую группу сотовых технологий приходит так много замечательных инженеров, которые знают, что они будут процветать в творческой и динамичной среде Apple. Они помогут ускорить разработку будущих продуктов», — выступил с заявлением Джонни Сроуджи, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям, пишет Ferra.ru.

Intel сохранила за собой право разрабатывать и выпускать модемы для любого вида оборудования, кроме смартфонов: для персональных компьютеров, интернета вещей, беспилотных транспортных средств и т.д. По заявлениям представителей Intel, компания теперь сконцентрируется на разработке технологий для мобильных сетей пятого поколения.

Долгое время Apple сотрудничала с Qualcomm при производстве модемов для iPhone. Но после судебной тяжбы, случившейся между компаниями, стали ходить слухи о том, что Apple намерена заняться собственным производством модемов для своих смартфонов.