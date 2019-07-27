ООН: Ледники могут растаять из-за аномальной жары в Европе
27 июля 2019 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Горячий воздух из Европы, где установилась аномальная жара, похоже, двинется в сторону Гренландии и может спровоцировать рекордное таяние второго по размеру в мире ледяного щита. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций (ООН).
Температура воздуха в европейских странах в последние дни не просто поднялась до рекордной отметки, но превзошла предыдущий рекорд на 2–4 градуса. Представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис назвала это явление абсолютно невероятным, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Согласно прогнозам, горячий воздух, который пришел в Европу из Северной Африки, теперь двинется к Гренландии, сказала Нуллис. «Это приведет к повышению температуры там и, как следствие, к усиленному таянию Гренландского ледяного щита, – пояснила она. – Мы пока не знаем, превзойдет ли это показатели 2012 года, вполне возможно».
Гренландский ледяной щит – одна из ключевых частей глобальной климатической системы. Его таяние приведет к повышению уровня моря и нестабильности погоды.
Температура в Гренландии в этом году не отклонялась от нормы вплоть до июня, но в последние недели лед начал быстро таять, сказала Нуллис, ссылаясь на данные датского климатолога. За июль ледяной щит в результате поверхностного таяния сократился на 160 млрд т льда, что эквивалентно 64 млн олимпийских бассейнов.
Теплый воздух также ускорил таяние льдов в Арктике, добавила представитель ООН. Нуллис подчеркнула, что все более частые и сильные периоды жары вызваны антропогенным изменением климата.
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