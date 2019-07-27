// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Трамп может ввести штрафные пошлины на французское вино

Трамп может ввести штрафные пошлины на французское вино
27 июля 2019 - 12:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести штрафные пошлины на ввозимое в его страну французское вино. Это намерение, как сообщил Трамп в своем микроблоге Twitter, связано с новым французским «цифровым налогом», который затронет американские корпорации.

«В ближайшее время мы объявим о весомых ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского», - заявил глава Белого дома. Ответные меры могут коснуться не только вина, добавил он, пишет Deutsche Welle.

Франция объявила в июле, что вводит сбор в размере 3 процентов с местной выручки технологических гигантов, он коснется таких компаний как Amazon, Apple, Facebook и Google. Сбор затронет не только американские, но также азиатские и европейские компании.

В июне Дональд Трамп уже угрожал пошлинами на французское вино. Тогда он пожаловался, что вина из США облагаются во Франции более высокой ставкой, чем французские - в США.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Трамп пригрозил Франции штрафными пошлинами на вино
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти
Трамп не будет вводить новые пошлины на товары из Китая
Беспорядки в Тбилиси признали мятежем с целью свержения власти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов.
Авторы «Игры престолов» уйдут из HBO Решение об уходе авторы популярного телевизионного шоу приняли в связи с подписанием рекордного контракта на 200 миллионов долларов.
«Барселона» хочет оставить Месси до конца его карьеры Контракт Месси с «Барселоной» действует до 2021 года, и ни одна сторона не собирается говорить о продлении, пока до окончания договора не останется год.
Армянский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны Жизни раненного военнослужащего ничто не угрожает, указывается в сообщении.