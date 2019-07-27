Армянский военнослужащий ранен в результате огня с азербайджанской стороны
27 июля 2019 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 июля, около 11:00 по Еревану, на северо-восточном участке госграницы РА - в Тавушской области - был зарегистрирован очередной случай нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил несущий боевое дежурство военнослужащий-контрактник ВС РА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Жизни раненного военнослужащего ничто не угрожает. Как отмечает Минобороны РА, очередное провокационное действие азербайджанской стороны еще раз констатирует, что противник продолжает открыто нарушать режим прекращения огня и целенаправленно обострять ситуацию в приграничной зоне.
Всю ответственность за обострение ситуации несет азербайджанская сторона.
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