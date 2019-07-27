«Барселона» хочет оставить Месси до конца его карьеры

PanARMENIAN.Net - Руководство «Барселоны» хочет предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси. Договор предусматривает, что аргентинец завершит карьеру в клубе.

Контракт Месси с «Барселоной» действует до 2021 года, и ни одна сторона не собирается говорить о продлении, пока до окончания договора не останется год. Руководство каталонцев планирует предложить аргентинцу новый контракт с открытой датой окончания, чтобы удостовериться, что он останется в клубе до конца карьеры, пишет Lenta.ru со ссылкой на Football Espana.

Также отмечается, что представители Месси рассчитывают продлить сотрудничество с «Барселоной» как минимум до 2023 года. При этом клуб позволит аргентинцу самостоятельно решить, как долго он хочет оставаться в Каталонии.

Месси продлил контракт с «Барселоной» в ноябре 2017 года. По информации Marca, он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По новому соглашению он получает 43 миллиона евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 тысяч в неделю, около 125 тысяч евро в день).

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».