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Авторы «Игры престолов» уйдут из HBO

Авторы «Игры престолов» уйдут из HBO
27 июля 2019 - 13:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Создатели популярного телесериала «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс могут покинуть HBO.

Решение об уходе авторы популярного телевизионного шоу приняли в связи с подписанием рекордного контракта на 200 миллионов долларов, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как отмечается, за Бениоффа и Уайсса поборются такие крупные студии, как Amazon, Netflix и Disney.

По имеющейся информации, авторы сериала имеют предложение от студии Amazon. Там им хотят поручить работу над сериалом «Властелин колец».

Кроме того, Disney хочет предложить Бениоффу и Уайссу контролировать продюсеров канала FX.

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Metro. Game of Thrones showrunners part ways with HBO after backlash to season 8
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