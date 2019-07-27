Авторы «Игры престолов» уйдут из HBO

PanARMENIAN.Net - Создатели популярного телесериала «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс могут покинуть HBO.

Решение об уходе авторы популярного телевизионного шоу приняли в связи с подписанием рекордного контракта на 200 миллионов долларов, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как отмечается, за Бениоффа и Уайсса поборются такие крупные студии, как Amazon, Netflix и Disney.

По имеющейся информации, авторы сериала имеют предложение от студии Amazon. Там им хотят поручить работу над сериалом «Властелин колец».

Кроме того, Disney хочет предложить Бениоффу и Уайссу контролировать продюсеров канала FX.