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Суд в США разрешил Трампу строить мексиканскую стену на деньги Пентагона

Суд в США разрешил Трампу строить мексиканскую стену на деньги Пентагона
27 июля 2019 - 14:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Верховный суд США принял сторону президента США Дональда Трампа в споре о запланированном строительстве пограничной стены с Мексикой. 27 июля суд разрешил правительству США использовать 2,5 млрд долларов из средств Пентагона на возведение участков стены.

Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в социальной сети Twitter, назвав его «великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права», пишет Deutsche Welle.

Федеральный суд Калифорнии в мае вынес вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса. Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона. Верховный суд США, в свою очередь, отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Минобороны до завершения судебных споров.

Решение Верховного суда позволит администрации Трампа соорудить стену на 150-километровом участке границы с Мексикой в штатах Аризона, Калифорнией и Нью-Мехико. Сооружение пограничной стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Суд разрешил Трампу использовать деньги Пентагона для строительства стены
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