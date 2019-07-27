ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 150 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 21 по 27 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1300 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать с позиций диктующего ситуацию и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 14 по 20 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 95 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 900 выстрелов.