// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянский военнослужащий убит в результате огня с азербайджанской стороны

Армянский военнослужащий убит в результате огня с азербайджанской стороны
29 июля 2019 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 июля на северно-восточном участке границы Армении от огня ВС Азербайджана погиб армянский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян.

«От огня противника погиб военнослужащий контрактной службы Арман Араикович Булгадарян 1995 года рождения. Соболезнуем родным Армана», - написал он.

27 июля на северо-восточном участке госграницы РА - в Тавушской области - был зарегистрирован очередной случай нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил несущий боевое дежурство военнослужащий-контрактник ВС РА.

 Самое значимое
В Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проектВ Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проект
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
ООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человекООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человек
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Пашинян: Армении жизненно нужна независимая и беспристрастная судебная системаПашинян: Армении жизненно нужна независимая и беспристрастная судебная система
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Председатель Высшего судебного совета Армении подал в отставку
Землетрясение в Иране ощущалось на территории Армении
В Ереване открылась художественная ярмарка Armenia Art Fair
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Архив за 29 июля 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
В Японии из-за жары погибли 11 человек, 5664 - попали в больницы Главной причиной стало резкое наступление жары после очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля.
В аэропорту Симферополя открылась посвященная Айвазовскому выставка На ней представлены репродукции картин Айвазовского, его учеников и последователей
Армянский сервис доставки еды Menu Group купил украинский агрегатор Eda.ua По словам основателя компании Вагана Керобяна, в ближайшие 2 года Menu Group намерена вложить в развитие украинского проекта как минимум 100 млн грн
Disney вновь установила мировой рекорд по кассовым сборам Наиболее прибыльными в этом году для Disney стали фильмы: «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин»