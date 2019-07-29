Армянский военнослужащий убит в результате огня с азербайджанской стороны
29 июля 2019 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 июля на северно-восточном участке границы Армении от огня ВС Азербайджана погиб армянский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян.
«От огня противника погиб военнослужащий контрактной службы Арман Араикович Булгадарян 1995 года рождения. Соболезнуем родным Армана», - написал он.
27 июля на северо-восточном участке госграницы РА - в Тавушской области - был зарегистрирован очередной случай нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня, в результате чего огнестрельное ранение получил несущий боевое дежурство военнослужащий-контрактник ВС РА.
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