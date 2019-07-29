Стрельба на фестивале в Калифорнии: 4 человека погибли
29 июля 2019 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере пятнадцать человек пострадали в результате стрельбы на ежегодном фестивале еды в Калифорнии. Инцидент произошел на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic 28 июля.
Представитель медицинского центра в долине Санта-Клара Джой Алексиу сообщила, что в больницу поступили две жертвы стрельбы, пишет EADaily со ссылкой на Associated Press.
Согласно последним данным, которые приводит телеканал NBCNews, число жертв инцидента возросло до четырех, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших — шестилетний ребенок.
Предположительно, стрельбу начал молодой человек в возрасте 20 лет. Очевидцы рассказывают, что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления.
На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, и слышны крики.
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