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Врачи Навального считают, что его отравили

Врачи Навального считают, что его отравили
29 июля 2019 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован оппозиционный российский политик Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу».

По словам врача терапевтического отделения Эльдара Казахмедова, Навального осмотрел главный иммунолог-аллерголог Москвы и поставил ему диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области». Состояние Навального врачи больницы назвали «удовлетворительным, с положительной динамикой», пишут «Ведомости».

Личные врачи Навального Анастасия Васильева (является председателем профсоюза «Альянс врачей») и ее коллега Ярослав Ашихмин, которым удалось осмотреть политика только через щель в двери, ранее предположили, что у политика не аллергия, а отравление неизвестным химическим веществом.

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — написала Васильева на своей странице в Facebook. Она заявила о том, что он нуждается в срочной офтальмологической помощи. В эфире телеканала «Дождь» Васильева заявила о том, что взяли у политика футболку и волосы для проведения анализов. Она допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Утром 28 июля его госпитализировали в 64-ю больницу имени В. В. Виноградова. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция» и что ранее политик не страдал от аллергических реакций.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
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