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Интервью Путина Fox News номинировано на «Эмми»

Интервью Путина Fox News номинировано на «Эмми»
29 июля 2019 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию «Эмми».

Оно поборется за победу в категории «Живое интервью».

Для Fox News это первая номинация на «Эмми» в области новостей и документальных фильмов. Кроме интервью Уоллреса в номинации будут представлены еще шесть интервью различных телеканалов, пишет «Интерфакс».

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

Премия «Эмми» вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук, 71-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Ссылки по теме:
Fox News. Chris Wallace interview with Vladimir Putin earns Fox News first-ever Emmy nomination
Interfax.ru: Интервью Fox News с Путиным 2018 года номинировано на "Эмми"
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