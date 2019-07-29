Интервью Путина Fox News номинировано на «Эмми»

PanARMENIAN.Net - Интервью президента России Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на телевизионную премию «Эмми».

Оно поборется за победу в категории «Живое интервью».

Для Fox News это первая номинация на «Эмми» в области новостей и документальных фильмов. Кроме интервью Уоллреса в номинации будут представлены еще шесть интервью различных телеканалов, пишет «Интерфакс».

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

Премия «Эмми» вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук, 71-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.