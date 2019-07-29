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Микроавтобус из Армении попал в ДТП в Тюмени: Погиб 1 человек

Микроавтобус из Армении попал в ДТП в Тюмени: Погиб 1 человек
29 июля 2019 - 14:06 AMT

PanARMENIAN.Net - В Тюменской области 28 июля микроавтобус из Армении столкнулся с легковым автомбилем. В результате ДТП погиб один человек, пишет «Интерфакс».

«Столкнулись Renault Logan и микровавтобус Toyota, который ехал из Армении в Омск», - отметил сотрудник регионального УГИБДД.

По его словам, в результате аварии погибла женщина, еще шесть человек, в том числе 15-летний подросток, пострадали.

Посольство Армении в России сообщило, что уточняет детали катастрофы.

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Interfax-russia.ru. Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на трассе под Ишимом
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