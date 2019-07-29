Ученые создали биомимикрические контактные линзы, которые увеличивают масштаб, если моргнуть 2 раза
29 июля 2019 - 15:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которыми можно управлять с помощью движения глаз: если пользователь моргнет дважды, то линзы увеличат масштаб.
Исследователи измерили электроокулографические сигналы, которые исходят при движении глаз, и создали биомимикрические линзы, способные регистрировать эти электронные импульсы и изменять фокусное расстояние, пишет TJ.
Созданная из полимеров линза может увеличиваться до 32%. Устройство деформируется, благодаря чему изменяется фокусное расстояние. В эксперименте команда использовала диэлектрический эластомер, чтобы достичь необходимой деформации.
Линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь. Даже во время сна многие люди двигают глазными яблоками и производят электроокулографические сигналы, отмечает главный исследователь проекта. Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.
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