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Ученые создали биомимикрические контактные линзы, которые увеличивают масштаб, если моргнуть 2 раза

Ученые создали биомимикрические контактные линзы, которые увеличивают масштаб, если моргнуть 2 раза
29 июля 2019 - 15:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которыми можно управлять с помощью движения глаз: если пользователь моргнет дважды, то линзы увеличат масштаб.

Исследователи измерили электроокулографические сигналы, которые исходят при движении глаз, и создали биомимикрические линзы, способные регистрировать эти электронные импульсы и изменять фокусное расстояние, пишет TJ.

Созданная из полимеров линза может увеличиваться до 32%. Устройство деформируется, благодаря чему изменяется фокусное расстояние. В эксперименте команда использовала диэлектрический эластомер, чтобы достичь необходимой деформации.

Линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь. Даже во время сна многие люди двигают глазными яблоками и производят электроокулографические сигналы, отмечает главный исследователь проекта. Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.

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TJ: Учёные представили биомимикрические контактные линзы. Они увеличивают масштаб, если дважды моргнуть
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