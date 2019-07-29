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Британия отказалась от обмена танкерами с Ираном

Британия отказалась от обмена танкерами с Ираном
29 июля 2019 - 16:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Лондон отклоняет возможность обмена задержанного Ираном британского танкера Stena Impero на иранский танкер Grace1, арестованный в Гибралтаре. Об этом заявил 29 июля министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

По его словам, ситуация не может быть разрешена по принципу «услуга за услугу». Он указал, что речь идет не о бартере, а о соблюдении международного права и правил международной правовой системы, и именно на этом будет настаивать Великобритания. С предложением об обмене выступил несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани, пишет Deutsche Welle.

Рааб заявил, иранцы незаконно захватили судно под британским флагом. И если они действительно хотят добиться того, чтобы их признали ответственными членами международного сообщества, то им необходимо придерживаться международной системы, основанной на правилах, и освободить экипаж Stena Impero, и само судно. Глава британского МИД указал, что, в отличие от британского судна, танкер Grace 1 был задержан на законных основаниях, поскольку вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Танкер Grace1 был задержан 4 июля властями Гибралтара - заморской территории Великобритании. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

19 июля Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Танкер нарушал международные правила судоходства, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Лондон отказывается от обмена танкерами с Ираном
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