ИГ собирает силы для новой масштабной атаки
29 июля 2019 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) оказалась далека от разгрома, продолжает нападения и собирает силы для новой масштабной атаки, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Masdar News.
Издание указывает, что за последние две недели боевики усилили масштаб и число атак на сирийские правительственные силы вблизи города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. В частности, 27 июля в результате нападения террористов на позиции армии несколько военных погибли. Кроме того, члены группировки активно атакуют позиции курдов в провинции Хасеке.
Источник в сирийских силовых структурах указал, что подобные нападения не случайны. По его словам, ИГ проводит перегруппировку и готовится к серьезной кампании, чтобы вернуть под свой контроль часть территорий. При этом военные знают о планах боевиков, однако проблема заключается в географии региона: джихадистам на руку наличие гор и пещер в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.
8 июля сообщалось, что сирийские войска решили разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. До этого армия Ирака решила зачистить от ИГ территорию со своей стороны границы с Сирией: военные начали наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.
В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В аэропорту Симферополя открылась посвященная Айвазовскому выставка На ней представлены репродукции картин Айвазовского, его учеников и последователей
Армянский сервис доставки еды Menu Group купил украинский агрегатор Eda.ua По словам основателя компании Вагана Керобяна, в ближайшие 2 года Menu Group намерена вложить в развитие украинского проекта как минимум 100 млн грн
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино Как отмечается, 9-ая по счету кинолента Тарантино собрала за первый уикенд проката $40 млн.
В Ереване взорвали банкомат ВТБ: Украли около $38,000 Был проведен ряд следственных мероприятий.