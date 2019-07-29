В Ереване взорвали банкомат ВТБ: Украли около $38,000

PanARMENIAN.Net - В Ереване взорвали один из банкоматов банка ВТБ и украли около $38,000. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Отмечается, что по предварительным данным, 28 июля, в промежутке между 04:00 и 05:00 (по местному времени), с использованием технических средств, путем взрыва была вскрыта дверь одного из банкоматов ВТБ и присвоена наличная сумма в особо крупном размере.

«Принимая во внимание, что в материалах дела присутствуют законные основания для возбуждения уголовного дела, в следственном отделении административных районов Кентрон и Нор-Норк возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1-го части 3-й статьи 177-й (Кража в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении», - говорится в ообщении СК РА.

Был проведен ряд следственных мероприятий. С места инцидента для изучения были изъяты поврежденные части банкомата, наличные деньги, а также устройство видеонаблюдения. Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, назначен ряд экспертиз.