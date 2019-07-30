«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
30 июля 2019 - 09:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера.
Как отмечается, 9-ая по счету кинолента Тарантино собрала за первый уикенд проката$40 млн, пишет Gazeta.ru со ссылкой на журнал Variety.
Cообщается, что успеху картины поспособствовал звездный состав актеров, в числе которых есть Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби, а также наличие большого количество положительных отзывов критиков.
Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона. В фильме также сыграли Марго Робби и Аль Пачино.
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