«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

PanARMENIAN.Net - Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера.

Как отмечается, 9-ая по счету кинолента Тарантино собрала за первый уикенд проката$40 млн, пишет Gazeta.ru со ссылкой на журнал Variety.

Cообщается, что успеху картины поспособствовал звездный состав актеров, в числе которых есть Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби, а также наличие большого количество положительных отзывов критиков.

Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут — соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона. В фильме также сыграли Марго Робби и Аль Пачино.