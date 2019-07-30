Организатор теракта 11 сентября 2001 года готов дать показания против Саудовской Аравии

PanARMENIAN.Net - Халид Шейх Мухаммед - один из организаторов атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года - готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших в результате теракта против Саудовской Аравии в обмен на то, что власти не будут добиваться для него смертной казни.

Такое предложение содержится в письме террориста, которое представили суду адвокаты подавших иск родственников и некоторых компаний добивающихся от Эр-Рияда компенсаций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке террористической организации «Аль-Каида», организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. В результате погибли более 3000 человек.