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Disney вновь установила мировой рекорд по кассовым сборам

Disney вновь установила мировой рекорд по кассовым сборам
30 июля 2019 - 11:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.

Наиболее прибыльными в этом году для Disney стали фильмы: «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин», пишет Gazeta.ru со ссылкой на Quartzy.

Каждая картина собрала в мировом прокате более $1 млрд. К июлю 2019 года она заработала $7,67 млрд, установив мировой рекорд по ежегодным доходам среди кинокомпаний со всего мира.

Предыдущий мировой рекорд по кассовым сборам принадлежит также The Walt Disney Company. Его кинокомпания установила в 2016 году, заработав $7,61 млрд.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: Disney установила новый мировой рекорд
The Verge. Disney is breaking records with the best box office year in history
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