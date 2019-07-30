Disney вновь установила мировой рекорд по кассовым сборам
30 июля 2019 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Наиболее прибыльными в этом году для Disney стали фильмы: «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин», пишет Gazeta.ru со ссылкой на Quartzy.
Каждая картина собрала в мировом прокате более $1 млрд. К июлю 2019 года она заработала $7,67 млрд, установив мировой рекорд по ежегодным доходам среди кинокомпаний со всего мира.
Предыдущий мировой рекорд по кассовым сборам принадлежит также The Walt Disney Company. Его кинокомпания установила в 2016 году, заработав $7,61 млрд.
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