Армянский сервис доставки еды Menu Group купил украинский агрегатор Eda.ua

PanARMENIAN.Net - Армянская компания Menu Group объявила о покупке украинского агрегатора Eda.ua, который ранее принадлежал Foodout Group. Сумма сделки не разглашается.

Покупка Eda.ua позволит Menu Group быстро зайти на украинский рынок с готовой командой и экспертизой, пишет Ain.ua.

По словам основателя компании Вагана Керобяна, в ближайшие 2 года Menu Group намерена вложить в развитие украинского проекта как минимум 100 млн грн.

В Украине menu.ua будет работать по гибридной модели — самостоятельно доставлять заказы готовой еды в 10 городах Украины, а также работать как агрегатор в 29 городах.

Menu Group была основана в Армении в 2012 году. Главный офис компании находится в Ереване. На сегодня компания объединяет службы доставки еды в Армении, Грузии и Белоруссии, в ней работает более 1000 человек. К концу года компания планирует выйти на показатель GMV (общий объем товарооборота) в размере $35 млн и достичь планового показателя выручки в $10 млн.