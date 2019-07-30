Армянский сервис доставки еды Menu Group купил украинский агрегатор Eda.ua
30 июля 2019 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская компания Menu Group объявила о покупке украинского агрегатора Eda.ua, который ранее принадлежал Foodout Group. Сумма сделки не разглашается.
Покупка Eda.ua позволит Menu Group быстро зайти на украинский рынок с готовой командой и экспертизой, пишет Ain.ua.
По словам основателя компании Вагана Керобяна, в ближайшие 2 года Menu Group намерена вложить в развитие украинского проекта как минимум 100 млн грн.
В Украине menu.ua будет работать по гибридной модели — самостоятельно доставлять заказы готовой еды в 10 городах Украины, а также работать как агрегатор в 29 городах.
Menu Group была основана в Армении в 2012 году. Главный офис компании находится в Ереване. На сегодня компания объединяет службы доставки еды в Армении, Грузии и Белоруссии, в ней работает более 1000 человек. К концу года компания планирует выйти на показатель GMV (общий объем товарооборота) в размере $35 млн и достичь планового показателя выручки в $10 млн.
Самое значимое
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
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