В аэропорту Симферополя открылась посвященная Айвазовскому выставка

PanARMENIAN.Net - Выставку репродукций картин Ивана Айвазовского, его учеников и последователей открыли к 202-летию со дня рождения мариниста в международном аэропорту Симферополь, который назвали именем художника.

«Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь. Выставлены восемь репродукций картин Айвазовского, его учеников и последователей: Эммануила Магдесиана, Михаила Алисова и Арсения Мещерского», - говорится в сообщении аэропорта, пишет ТАСС.

Художник родился, жил, умер и похоронен в Феодосии. Его именем там названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник Айвазовскому. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ), в том «Девятый вал», «Севастопольский рейд», «Море. Коктебель», «Среди волн» и другие.

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ, присвоивший имена 44 аэропортам страны. По итогам конкурса, проводившегося в конце 2018 года на основе общенародного интернет-голосования, в частности, аэропорт Симферополя получил имя Айвазовского.