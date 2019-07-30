В Японии из-за жары погибли 11 человек, 5664 - попали в больницы
30 июля 2019 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека. Такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны 30 июля.
Число госпитализированных превысило показатели предыдущей недели в три раза. Главной причиной стало резкое наступление жары после очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля, пишет РИА Новости.
Температура первой половины лета стала самой низкой в Японии за последние 30 лет. Резкое наступление жары, когда столбик термометра подскочил до 32-35 градусов, привело к большому числу пострадавших.
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