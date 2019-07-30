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В Эфиопии за день посадили 350 млн деревьев

В Эфиопии за день посадили 350 млн деревьев
30 июля 2019 - 16:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али объявил, что страна установила мировой рекорд, 29 июля высадив на своей территории более 350 млн деревьев.

Ради масштабной кампании «Зеленое наследие», инициативы премьера, в восточноафриканской республике закрылись некоторые госучреждения, чтобы позволить служащим присоединиться к озеленению примерно тысячи локаций по всей стране, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

Согласно заявлению ООН, лесной покров Эфиопии сократился с 35% в начале XX века до чуть более 4% в 2000-х. В 2016-м страна присоединилась к 20 другим африканским государствам, которые обязались восстановить 100 млн гектаров леса.

Абий Ахмед Али организовал общественную программу по высадке деревьев, к которой привлек более миллиона добровольцев. За 12 часов они посадили 350 млн деревьев. До цели еще далеко: 4 млрд саженцев ждут своей очереди.

Инициатива Ахмеда Али исходит не только из программы африканских стран по восстановлению лесного покрова. Недавнее исследование ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха показало, что простой и эффективной стратегией по борьбе с изменением климата способна стать высадка триллиона деревьев на территории, равной площади США.

Специалисты подсчитали, сколько свободного места для этих целей осталось на планете и сколько углекислого газа могут поглотить новые леса. Оказалось, что 0,9 млрд гектаров можно использовать для высадки деревьев, которые в будущем смогут аккумулировать в себе порядка 205 млрд тонн углерода, — более половины объема, оказавшегося в атмосфере в результате индустриальной деятельности человека, начиная с 1901 года.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. #пронауку: зачем в Эфиопии за день посадили 350 млн деревьев
Al Jazeera. Ethiopia plants more than 350 million trees in a day
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