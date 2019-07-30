Трамп планирует вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп намерен вывести военнослужащих США из Афганистана еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. Об этом заявил на заседании некоммерческой организации «Экономический клуб» в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, Трамп отчетливо указал на необходимость «прекратить бесконечную войну» и начать вывод войск, пишет Deutsche Welle.

Военнослужащие США размещены в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров.

С июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения «Талибан» об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений - вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли «настоящего прогресса» в переговорах, подчеркнул Помпео.