В РФ утвердили список потенциально опасных пород собак
30 июля 2019 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы, пишет РИА Новости.
Список составлен с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.
Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Sony грозит США повышением цен на PlayStation из-за торговой войны с Китаем Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла.
Facebook с учеными смогли декодировать активность мозга в речь Исследователи записали активность мозга пациентов с эпилепсией, а затем смогли расшифровать слова в режиме реального времени
Georgian Airways потеряла $25 млн из-за запрета на полеты в Россию В авиакомпании также заявили, что власти Грузии в ответ на просьбу со стороны перевозчика согласились частично компенсировать нанесенный ущерб.
Скончался народный артист Армении Ерванд Казанчян «Немногим ранее скончался мой отец», - написал он.