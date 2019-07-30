В РФ утвердили список потенциально опасных пород собак

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В перечень вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы, пишет РИА Новости.

Список составлен с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. С 1 января 2020 года выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.

Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.