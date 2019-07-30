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Расследование по обвинению Неймара в изнасиловании прекращено

Расследование по обвинению Неймара в изнасиловании прекращено
30 июля 2019 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Бразилии прекратила расследование в отношении футболиста Неймара по обвинению в изнасиловании одной из топ-моделей. Как заявила представительница следствия Жулиана Лопеш Буссакош, чьи слова цитирует портал G1, она внимательно изучила материалы дела и приняла решение не давать рекомендаций по предъявлению иска.

Прокуратура имеет 15 дней для того, чтобы принять решение о дальнейших действиях по делу. Среди возможных вариантов - вопреки рекомендации полиции дать ход делу, прекратить его или затребовать дальнейших следственных мероприятий, пишет Deutsche Welle.

Женщина обвиняет 27-летнего Неймара, выступающиего за французский ПСЖ, в том, что футболист в состоянии алкогольного опьянения «с применением насильственных действий» принудил ее к сексу. Сам Неймар признает, что познакомился с ней в Париже, однако обвинения в изнасиловании последовательно отвергает.

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Deutsche Welle: Полиция прекратила расследование по обвинению футболиста Неймара в изнасиловании
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