Facebook с учеными смогли декодировать активность мозга в речь

PanARMENIAN.Net - Сотрудники подразделения Facebook Reality Labs и ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что записанная во время разговора активность мозга может быть использована для декодирования произнесенного текста. Об этом говорится в блоге компании, подробности работы описаны в статье для журнала Nature Communications.

Исследователи записали активность мозга пациентов с эпилепсией, а затем смогли расшифровать слова в режиме реального времени. Пока используемый интерфейс «мозг — компьютер» (brain–computer interface; BCI) может декодировать только небольшой набор слов и фраз. В будущем ученые рассчитывают добиться скорости декодирования до 100 слов в минуту с частотой ошибок менее 17%, пишет vc.ru.

В будущем Facebook рассчитывает использовать технологию BCI для создания неинвазимного носимого устройства, которое позволит людям печатать текст, лишь произнося слова про себя. Устройство поможет людям с нарушениями речи. Вице-президент Facebook по AR/VR Эндрю «Боз» Босуорт написал в своём Twitter, что прогресс в разработке также показывает, как могут использоваться очки дополненной реальности.

Facebook рассказала, что работает над технологией для расшифровки внутренней речи на экран компьютера, в 2017 году. Глава исследовательской группы Facebook Reality Labs Марк Шевилле сказал CNN Business, что это долгосрочная программа — разработки могут занять более десяти лет.