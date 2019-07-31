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МАГАТЭ: Уровень ядерной безопасности Армении оценивается в 3.82 балла из 4

МАГАТЭ: Уровень ядерной безопасности Армении оценивается в 3.82 балла из 4
31 июля 2019 - 15:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Уровень ядерной безопасности Армении повысился и оценивается в 3.82 балла из 4 возможных. Соответствующую оценку дали эксперты МАГАТЭ по итогам проведенного в июне мониторинга на Армянской АЭС, пишет газета «Республика Армения».

Отмечается, что целью проведенного 7 июня мониторинга миссии МАГАТЭ, осуществленного по приглашению правительства Армении и Госкомитета по регулированию атомной безопасности РА, являлась проверка выполнения предложений и рекомендаций организации.

Согласно отчетам экспертов, с 2015 года Армения реализовала ряд важных шагов, в том числе, приняла стратегию управления отработанным ядерным топливом и радиоактивными отбросами, провела интенсивные инспекторские проверки в сфере уровня готовности и противодействия авариям.

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