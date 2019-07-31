МАГАТЭ: Уровень ядерной безопасности Армении оценивается в 3.82 балла из 4
31 июля 2019 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Уровень ядерной безопасности Армении повысился и оценивается в 3.82 балла из 4 возможных. Соответствующую оценку дали эксперты МАГАТЭ по итогам проведенного в июне мониторинга на Армянской АЭС, пишет газета «Республика Армения».
Отмечается, что целью проведенного 7 июня мониторинга миссии МАГАТЭ, осуществленного по приглашению правительства Армении и Госкомитета по регулированию атомной безопасности РА, являлась проверка выполнения предложений и рекомендаций организации.
Согласно отчетам экспертов, с 2015 года Армения реализовала ряд важных шагов, в том числе, приняла стратегию управления отработанным ядерным топливом и радиоактивными отбросами, провела интенсивные инспекторские проверки в сфере уровня готовности и противодействия авариям.
Самое значимое
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
Partner news
Последние новости
Клопп и Гвардиола претендуют на звание лучшего футбольного тренера мира Всего в списке значатся десять кандидатов
МИД НКР: Международное признание Арцаха обеспечит региональную стабильность Маилян представил деятельность властей Республики Арцах в сфере как внешней политики, так и безопасности
Sukhoj Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре из-за отказа двигателя На борту находилось 95 человек, включая двоих детей.
31 июля - самый холодный день за лето в Москве По прогнозам, днем 31 июля температура воздуха при облачной погоде с прояснениями пройдут небольшие дожди, воздух не прогреется выше 12-14 градусов.