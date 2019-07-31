США официально выйдут из российско-американского ДРСМД

PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на студенческой конференции консервативного фонда «Молодая Америка» в Вашингтоне.

«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу (2 августа), когда Соединенные Штаты выйдут (из договора)», - подтвердил Болтон, пишет ТАСС.

Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД. «Слишком долго Соединенные Штаты соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений - в нарушение договора», - полагает советник президента.

Болтон также указал другую проблему, которая, по его версии, связана с ДРСМД. «Этот договор связал нам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности, его не ограничивали никакие договорные обязательства. В интересах нашей национальной безопасности мы решили развязать себе руки, чтобы эффективно защищать Америку в XXI веке», - пояснил помощник главы Белого дома.

«Мы рассматриваем контроль над вооружениями как средство достижения цели, а не самоцель», - указал он.

Болтон также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.