США официально выйдут из российско-американского ДРСМД
31 июля 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на студенческой конференции консервативного фонда «Молодая Америка» в Вашингтоне.
«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу (2 августа), когда Соединенные Штаты выйдут (из договора)», - подтвердил Болтон, пишет ТАСС.
Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД. «Слишком долго Соединенные Штаты соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений - в нарушение договора», - полагает советник президента.
Болтон также указал другую проблему, которая, по его версии, связана с ДРСМД. «Этот договор связал нам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности, его не ограничивали никакие договорные обязательства. В интересах нашей национальной безопасности мы решили развязать себе руки, чтобы эффективно защищать Америку в XXI веке», - пояснил помощник главы Белого дома.
«Мы рассматриваем контроль над вооружениями как средство достижения цели, а не самоцель», - указал он.
Болтон также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.
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