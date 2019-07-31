КНДР запустила еще несколько ракет
31 июля 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - КНДР осуществила запуск нескольких ракет, передает информагентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По информации ведомства, речь идет о пусках «неопознанных снарядов в среду утром». Запуск был осуществлен с территории провинции Южная Хамгён, расположенной на полуострове Ходо.
Представитель госдепартамента США на условиях анонимности сообщил агентству, что Вашингтон знает о пусках ракет с территории КНДР. «Мы будем следить за ситуацией», – сообщил он, пишут «Ведомости».
Выпущенные ракеты не достигли территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, рассказали информагентству Kyodo источники в министерстве обороны страны.
КНДР 25 июля запустила две ракеты в Японском море. Тогда они пролетели около 430 км. По информации источника Kyodo в японском правительстве, речь шла о запуске ракет малой дальности. Аналогичные пуски Северная Корея проводила также в начале мая.
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