КНДР запустила еще несколько ракет

PanARMENIAN.Net - КНДР осуществила запуск нескольких ракет, передает информагентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По информации ведомства, речь идет о пусках «неопознанных снарядов в среду утром». Запуск был осуществлен с территории провинции Южная Хамгён, расположенной на полуострове Ходо.

Представитель госдепартамента США на условиях анонимности сообщил агентству, что Вашингтон знает о пусках ракет с территории КНДР. «Мы будем следить за ситуацией», – сообщил он, пишут «Ведомости».

Выпущенные ракеты не достигли территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии, рассказали информагентству Kyodo источники в министерстве обороны страны.

КНДР 25 июля запустила две ракеты в Японском море. Тогда они пролетели около 430 км. По информации источника Kyodo в японском правительстве, речь шла о запуске ракет малой дальности. Аналогичные пуски Северная Корея проводила также в начале мая.