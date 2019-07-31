Sony грозит США повышением цен на PlayStation из-за торговой войны с Китаем

PanARMENIAN.Net - Японская компания Sony может повысить розничные цены в США на игровые приставки PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на детали, используемые в производстве консолей в Китае. Об этом сообщил финансовый директор корпорации Хироки Тотоки.

По его словам, о возможном росте цен компания предупредила правительство США. «Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам», – заявил Тотоки, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла. Сейчас в Sony изучают различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе «и возможность возложить часть бремени на потребителей», сказал Тотоки.

Сейчас китайские компании, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для производства игровой приставки.